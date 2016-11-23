Назван топ-10 городов России с самыми дешевыми квартирами

Федеральный портал «Мир квартир» составил топ-10 городов России с самыми дешевыми квартирами. Рейтинг опубликован на официальном сайте портала.

Эксперты портала назвали Магнитогорск самым доступным для приобретения жилья городом. В среднем, квартира там стоит 1,6 млн рублей. Стоимость квадратного метра составляет около 30 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняла Махачкала, где квадратный метр стоит чуть более 32 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров городов с дешевым жильем Брянск (цена за квадратный метр — 35 тысяч рублей).

В список также вошли Новокузнецк, Ставрополь, Нижний Тагил, Саратов, Курск, Орел, Улан-Удэ.

Отдельно составлен рейтинг городов по самой низкой средней стоимостью квартиры. Лидирует в нем также Магнитогорск. За ним идет Нижний Тагил, Саратов, Брянск, Киров, Улан-Удэ, Орел, Новокузнецк, Махачкала и Ставрополь. Среднестатистическую квартиру в этих городах можно купить дешевле 2,2 млн рублей.

Средняя стоимость предложения российского жилья за год снизилась на 7,3%.

Отметим, что при составлении рейтинга оценивались города с населением свыше 350 тысяч человек.

Ранее портал также опубликовал рейтинг городов РФ с самой дорогой недвижимостью. Лидером стала Москва. За ней идут Санкт-Петербург и Сочи.