Клинтон обошла Трампа на 2 млн голосов избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, как выяснилось, опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа на два с лишним миллиона голосов избирателей, пишет Politico.

Такое заявление сделал внепартийный политический обозреватель Дейв Вассерман из Cook Political Report — организации, которая анализирует ход и результаты американских выборов.

Известно, что Клинтон поддержали свыше 64,2 млн избирателей, тогда как за Трампа проголосовали около 62,2 млн человек. Тем не менее, республиканец сумел обеспечить себе победу в тех штатах, которые лучше всего представлены в коллегии выборщиков, — и, соответственно, выиграл выборы.

Его инаугурация состоится 20 января, до этого времени президентом США продолжает оставаться Барак Обама.