ФАС возбудила дело в отношении поставщиков компьютеров для ЦИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против шести компаний, занимающихся поставками компьютерной техники для Центризбиркома (ЦИК). ФАС подозревает их в картельном сговоре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено против ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус».

«Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы", проводимом ФГКУ "Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ"», — передает ФАС.

Отмечается, что из шести допущенных к торгам организаций ценовые предложения были поданы только двумя (ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «Супервэйв Групп»), и они снизили начальную (максимальную) цену контракта лишь на 1%. А две компании (ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус») отказались подавать ценовые предложения.

«Это дело — первое возбужденное в рамках расследования картельного сговора на торгах по поставкам техники для государственных нужд, который действует на территории России уже несколько лет. В ближайшее время возможно инициирование новых антимонопольных дел в отношении других участников потенциального картеля», — пояснил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.