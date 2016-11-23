Кадыров предложил «крутым ребятам» из США готовить чеченский спецназ

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет привлечь к работе в новом международном учебном центре для подготовки сил спецназа частных инструкторов из США. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Планируется привлечь на начальном этапе до 200 инструкторов. Это лучшие в мире специалисты», — пояснил свое решение Кадыров. Он отметил, что от американцев поступило около десятка заявок на работу.

«Это люди с именем. Будем смотреть. Нельзя отрицать того факта, что в США есть и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке», — сказал Кадыров.

Однако чеченский лидер при этом раскритиковал работу спецназа США: «Если речь вести о действующем спецназе США, то не совсем понимаю, чему эти парни могут учить российских бойцов. Официальные силовые структуры США у нас в Чечне подпадают под санкции».

Отметим, создание международного учебного центра для сил специальных операций планируется завершить в Гудермесе в 2018 году.