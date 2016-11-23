Далай-Лама собрался встретиться с Трампом в США

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама намерен посетить США и встретиться с Дональдом Трампом после его официального вступления в должность президента Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

При этом священнослужитель отметил, что с визитом в США «существуют определенные проблемы». «Поэтому я туда поеду, чтобы встретиться с новым президентом», — добавил он.

О поездке в США Далай-лама заявил во время визита в столицу Монголии Улан-Батор.

Далай-лама XIV эмигрировал из Тибета в 1959 году после провала восстания против властей Китая. Со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала.

В КНР считают Далай-ламу предводителем тибетских сепаратистов.

Действующий президент США Барак Обама четыре раза встречался с духовным лидером Тибета. В последний раз это произошло в июне 2016 года.