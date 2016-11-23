Глава Калужской области сравнил модель экономики в регионе с временами депрессии в США

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в программе «Мнение» заявил, что регион одним из первых применил модель экономики «времен депрессии в США - инвестирования в инфраструктуру в ожидания роста налоговых поступлений».

По его словам, область создавала инфраструктуру для потенциальных инвесторов, однако такая модель ориентирована на стабильную экономику, а, так как РФ переживает период экономического кризиса, то это ударило по инвесторам, организовавшим производство в стране.

В качестве примера Артамонов привел корпорацию Samsung,которая в регионе производила 40% всех телевизоров в России. К 2013 году она планировала собрать 8 млн телевизоров, но не смогла из-за кризиса, а в 2012 году было выпущено 6 млн штук.

Кроме того, снизились темпы автосборочного производства в регионе.