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23 ноября 2016, 23:06
Дональд Трамп образование США

Трамп выбрал министра образования для своей команды

Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Gage Skidmore / donaldtrump.com

Новый президент США Дональд Трамп решил назначить министром образования в своей команде Бетси Девос, которая, по его словам, «является блестящим и страстным защитником образования», передает Politico.

Трамп пообещал, что под руководством Девос американская система образования будет подвергнута реформам, после которых власти США смогут гарантировать населению «первоклассное образование».

Бетси Девос 58 лет, она возглавляет Windquest Group, а ранее руководила мичиганским отделением Республиканской партии.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал имя предполагаемого постпреда США при ООН —губернатора Южной Каролины Никки Хэйли, которую СМИ прочили на пост главы Госдепа.

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