23 ноября 2016, 11:46
Турпоток из России в Доминикану вырос на 125%
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что за октябрь текущего года в Доминиканской Республике отдохнули более 16,5 тысяч граждан РФ, что почти на 125% выше показателей октября 2015 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Рост популярности этого направления связан с безвизовым режимом для россиян и длительным отсутствием на туристическом рынке Турции и Египта.
По данным туроператоров с января по октябрь в Доминикане побывали свыше 90 тысяч россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 73%.
Всего за 10 месяцев 2016 года иностранное государство посетили около 4,26 млн зарубежных путешественников.
Больше всего в Доминикане наблюдается туристов из США, Канады, Германии Франции и Венесуэлы.
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