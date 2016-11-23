Турпоток из России в Доминикану вырос на 125%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что за октябрь текущего года в Доминиканской Республике отдохнули более 16,5 тысяч граждан РФ, что почти на 125% выше показателей октября 2015 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рост популярности этого направления связан с безвизовым режимом для россиян и длительным отсутствием на туристическом рынке Турции и Египта.

По данным туроператоров с января по октябрь в Доминикане побывали свыше 90 тысяч россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 73%.

Всего за 10 месяцев 2016 года иностранное государство посетили около 4,26 млн зарубежных путешественников.

Больше всего в Доминикане наблюдается туристов из США, Канады, Германии Франции и Венесуэлы.