В Минтрансе сообщили о выполнении Египтом всех рекомендаций

Египет сообщил о выполнении всех рекомендаций по авиабезопасности, данных специалистами России. Об этом сообщил замглавы российского Минтранса Валерий Окулов, передает РИА Новости.

«Те рекомендации, которые даны, выполнены», — сказал он.

По словам чиновника, теперь в течение 7-10 дней после приглашения египетской стороны Минтранс сможет организовать инспекцию, чтобы проверить выполнение рекомендаций на месте.

Речь идет о проверке безопасности египетских аэропортов. В ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом из-за теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.