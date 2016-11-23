23 ноября 2016, 18:20
В Минтрансе сообщили о выполнении Египтом всех рекомендаций
Египет сообщил о выполнении всех рекомендаций по авиабезопасности, данных специалистами России. Об этом сообщил замглавы российского Минтранса Валерий Окулов, передает РИА Новости.
«Те рекомендации, которые даны, выполнены», — сказал он.
По словам чиновника, теперь в течение 7-10 дней после приглашения египетской стороны Минтранс сможет организовать инспекцию, чтобы проверить выполнение рекомендаций на месте.
Речь идет о проверке безопасности египетских аэропортов. В ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом из-за теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое