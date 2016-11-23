Европарламент принял резолюцию о противодействии внешней пропаганде СМИ

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». Инициатива была предложена польским депутатом Анной Фотига, которая считает, что РФ ведет враждебную Евросоюзу пропаганду. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Резолюция предполагает противодействие российским СМИ. Одними из самых опасных признаны агентство Sputnik и телеканал RT.

В Европарламенте считают, что Россия финансирует оппозиционные партии и организации в ЕС с целью разобщения общества и общего ослабления позиций Евросоюза.

Документ поддержали 304 парламентария из 691. Против проголосовали 179 депутатов. Остальные воздержались.

Резолюция носит рекомендательный характер и необязательна для исполнения странами-членами ЕС.

Противодействие внешней пропаганды со стороны России авторы резолюции приравнивают к борьбе с террористическими организациями.