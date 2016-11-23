23 ноября 2016, 16:06
Пожар в ЦУМе потушили подручными средствами
Пожар в здании ЦУМа в центре Москвы потушен, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило около 13:00 мск, посетители универмага — около тясячи человек — были эвакуированы. По данным МЧС, никто не пострадал.
«На минус первом этаже произошла вспышка жировых отложений с последующим загоранием на площади около двух квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе московских огнеборцев, в 14 часов 11 минут подручными средствами загорание было ликвидировано полностью», — говорится в сообщении.
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