В России начался сезон гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале сезонной эпидемии гриппа в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

«Вступили в эпидсезон по гриппу. Количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», — подчеркнула Попова.

В сентября 2016 года она предупредила, что в Россию может прийти «гонконгский» вариант вируса гриппа AH3N2.

«Протекает он не очень легко, и в этом году в новом варианте, по прогнозам, он придет на территорию Северного полушария и в Россию», — сообщила Попова.

Она напомнила, что вирус AH3N2 появился в 1968 году, в тот и следующий год от «гонконгского гриппа» умерли до 750 тысяч человек.

В конце февраля 2016 года официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что завершившая в России сезонная эпидемия гриппа унесла более 600 жизней. Число умерших от осложнений является рекордным с 2013 года, хотя и меньше ожидаемого.