Генпрокуратура России попросит украинцев выдать экс-главу банка «Траст»

Российская Генпрокуратура получила информацию о задержании в Киеве бывшего главы банка «Траст» Ильи Юрова и готовит запрос о его экстрадиции на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.

О том, что Юров задержан, Генпрокуратуре сообщили в Национальном центральном бюро Интерпола Украины.

Экс-глава «Траста» прилетел в Киев из Лондона. На погранконтроле он показал паспорт гражданина Кипра. В итоге Юров был задержан.