СМИ узнали о дате встречи Путина и избранного генсека ООН

24 ноября президент России Владимир Путин примет в Москве избранного Генерального секретаря Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреша, сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш 5 октября 2016 года был избран генеральным секретарем ООН. Он вступит в должность в январе 2017 года.

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин поздравил его с назначением генеральным секретарем ООН и пожелал ему успехов в работе на этом важном и ответственном посту.

Избранный генсек ООН Антониу Гутерреш уже успел выразить готовность работать над сближением России и США.

«Я буду всегда воодушевлять эти две страны, как и других, сплотиться. Я полностью убежден, что, если эти две страны сблизятся, у них будет огромная возможность мобилизовать других и убедить их, что имеющиеся разногласия могут быть преодолены», — добавил он.