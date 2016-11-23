Трамп назвал имя возможного постпреда США при ООН

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении предложить на должность постоянного представителя США при ООН 44-летнюю Никки Хэйли — губернатора Южной Каролины. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на штаб Трампа.

«Избранный президент Дональд Трамп сегодня объявил, что намерен номинировать губернатора Никки Хэйли в качестве постоянного представителя США при ООН, должность уровня министра», — говорится в сообщении штаба.

Сенат США должен будет утвердить кандидатуру Хэйли.

Напомним, что новый глава США официально вступит в должность 20 января 2017 года, когда пройдет церемония инаугурации.

В СМИ уже активно обсуждаются возможные члены администрации нового президента.