На Рублевке конфискован особняк сына Хорошавина

По решению Южно-Сахалинского городского суда дом с участком, расположенный на Рублевке, конфискован в пользу государства. Коттеджи принадлежит сыну бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина Илье. Об этом пишет Life.ru.

«Это беспрецедентный случай, идет в прямом смысле слова отъем имущества, фигурирует именно термин "конфискация", хотя еще нет приговора в отношении губернатора. Конфискация возможна по решению суда в ходе расследования уголовного дела и может являться правовым последствием приговора, если будет доказано, что движимое и недвижимое имущество приобретено на средства, полученные преступным путем», — заявил адвокат Иван Миронов.

Он подчеркнул, что без уголовного решения конфискация имущества была запрещена.

«В этом случае с юридической стороны конфискация с уголовным делом не связана, так как проходит в рамках гражданского производства. Читается намерение наказать, покарать, забрать все. Создается практика экспроприации — у любого чиновника и его семьи можно будет забрать все, что угодно без приговора», — пояснил защитник.

Жилье расположено в элитном подмосковном поселке Успенское. Оно находится под арестом с начала следствия по делу Хорошавина. Общая площадь дома составляет около 900 квадратных метров, его стоимость оценивается в 100 млн рублей.

Семья экс-чиновника получила соответствующее уведомление, в котором сообщается о конфискации сотрудниками ФССП жилья в Подмосковье.

Отмечается, что судебные приставы приступят к исполнению решения суда в ближайшее время.