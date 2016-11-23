23 ноября 2016, 20:22
«Бомба» в московском автобусе оказалась емкостью с бензином
Подозрительный предмет, найденный в междугородном автобусе на юге Москвы, оказался емкостью с запалом и горючей жидкостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в автобусе в автобусе сообщением «Новомосковск — Москва» было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Подозрительный предмет саперы вынули и отправили на исследование.
«У найденного предмета есть запал, и в него залита горючая жидкость, предварительно, бензин», — сказал источник агентства.
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