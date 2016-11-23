«Бомба» в московском автобусе оказалась емкостью с бензином

Подозрительный предмет, найденный в междугородном автобусе на юге Москвы, оказался емкостью с запалом и горючей жидкостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в автобусе в автобусе сообщением «Новомосковск — Москва» было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подозрительный предмет саперы вынули и отправили на исследование.

«У найденного предмета есть запал, и в него залита горючая жидкость, предварительно, бензин», — сказал источник агентства.