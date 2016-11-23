Бюро парламента Франции отклонило проект импичмента Олланду

Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции отклонило проект резолюции об импичменте президенту страны Франсуа Олланду. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на парламентские источники.

Инициатива об импичменте, принадлежащая депутату от правой оппозиции Клоду Леллушу, была отвергнута большинством голосов собрания.

Напомним, что правые парламентарии обвиняют главу Франции в разглашении государственной тайны, которое Олланд позволил себе в книге «Президент не должен был этого говорить».