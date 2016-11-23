Губернатор Калужской области рассказал об объеме ожидаемых инвестиций

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в программе «Мнение» заявил, что региону в последние годы удалось привлечь до 100 млрд рублей инвестиций, а только в прошлом году в область было привлечено 95 млрд.

Сумма ожидаемых в этом году инвестиций также равняется примерно 95 млрд рублей, что в два раза больше доходов бюджета, отметил глава области.

Артамонов заметил, что Калужская область развивается и как агросектор, и как промышленный и научно-производственный кластер. Сейчас в регионе 30 предприятий по выпуску автокомпонетов, рост производства на них составил 23% из-за выхода на экспорт.

По словам губернатора, работу фармацевтического кластера также оценивают достойно, до 2020 года объем производства вырастет с 5 млрд до 150 млрд рублей.

«Мы каждую неделю ведем переговоры с потенциальными инвесторами, инвестиционная активность не снижается», - заключил губернатор.