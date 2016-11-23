Япония пообещала ответить на размещение ракет на Курилах

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Япония примет соответствующие меры в ответ на размещение Россией ракетных комплексов на Курильских островах, передает агентство Kyodo.

«Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом», — заверил министр.

Глава японского МИДа подчеркнул, что между странами должен быть окончательно решен вопрос о принадлежности островов, и высказался о необходимости переговоров о спорных территориях.

Ранее сообщалось, что российские военные разместили на Курилах береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», предназначенные для контроля и защиты территориальных вод и побережья.

Многие годы между странами ведется спор о принадлежности четырех островов Курильской гряды. Президент РФ Владимир Путин назвал отсутствие российско-японского мирного договора анахронизмом, мешающим развиваться и двигаться вперед обеим государствам.