Ходорковский может стать фигурантом дела об отмывании денег в Ирландии

Правоохранительный органы Ирландии ведут расследование дела об отмывании денежных средств. Михаил Ходорковский входит в круг потенциальных подозреваемых, передает издание Irish Timesсо ссылкой на окружной суд Дублина.

Дело заведено по факту отмывания около 100 млн евро. По требованию полиции, в 2011 году эти деньги были заморожены в соответствии с законом об уголовных преступлениях.

По местному законодательству суды могут принимать обеспечительные меры сроком на 28 дней в виде запрета распоряжаться имуществом. Такое решение выносится по запросу сотрудников полиции.

Таким образом, арест денег Ходорковского проводился с 2011 года ежемесячно. В свою очередь, экс-глава ЮКОСа пытался убедить суд, что средства получены от сделок компании.