Навальный решил засудить председательствующего по делу «Кировлеса»

Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный намерен поддать в СК жалобу на судью Сергея Блинова, который вынес приговор по делу «Кировлеса». Об этом говорится на сайте политика.

Действия Блинова оппозиционер расценивает как «вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».

В 2013 году судья Блинов из Ленинского райсуда Кирова приговорил Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова к лишению свободы по делу о хищении в компании «Кировлес». Вышестоящий суд заменил приговор Навальному и Офицерову на условный.

В феврале 2016 года ЕСПЧ постановил, что российский суд осудил Навального и Офицерова за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

Верховный суд России в ноябре 2016 года отправил дело на новое рассмотрение.

В связи с решением ЕСПЧ навальный намерен также подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей на Блинова и апелляционный состав заседателей по делу «Кировлеса».