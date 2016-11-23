Киселев заменил «джунгли» на «пленэр» в сюжете про Обаму

В телепрограмме «Вести недели» на телеканале «Вести», которую ведет Дмитрий Киселев, был исправлен сюжет от 20 ноября о последних встречах Барака Обамы в статусе президента США, передает «Lenta.Ru».

В первоначальной версии, которая сохранилась в YouTube, ведущий, рассказывая о встрече действующего президента США с его преемником Дональдом Трампом, противопоставил суетливые манеры Обамы аристократичной сдержанности республиканца.

В частности, прозвучала фраза о том, что американский лидер размахивал руками, «словно он в джунглях», — тогда как Трамп вел себя «сдержанно, словно английский лорд».

В отредактированной версии сюжета, которая появилась на сайте «Вестей», слово «джунгли» было заменено на «пленэр». «Размахивая руками, словно на пленэре, Обама задевал Трампа и при этом давал какие-то несообразные советы», — так фраза звучит теперь.