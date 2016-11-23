Квачков предстанет перед судом за видео из колонии

Бывший полковник Главного разведуправления СССР и России Владимир Квачков предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Материалы дела в Приволжский окружной военный суд передала прокуратура Мордовии, говорится на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о видеообращении Квачкова, которое он записал из колонии в июне 2015 года. Видео, снятое на мобильный телефон, было переслано на волю и опубликовано в интернете.

В нем Квачков ругает российские власти, заявляет, что является «русским православным националистом» и говорит о необходимости освобождения страны «от ига иудейского».

Дело о призывал к терроризму было заведено на Квачкова весной 2016 года.

Он отбывает восьмилетний срок за организацию вооруженного мятежа в стране. Наказание истекает в декабре 2018 года.