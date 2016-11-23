86% опрошенных россиян одобрили работу Путина

Согласно данным опроса, проведенного Левада-центром, 86% респондентов одобрили работу Владимира Путина на посту президента России, а противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных.

В Левада-центре отметили, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ достиг уровня 2008 года, когда ею также были довольны 86% респондентов. Для сравнения: в 2012 году работу Путина одобряли 63% опрошенных.

Помимо этого социологи констатировали рост числа одобряющих деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева — с 48% в октябре до 52% сейчас. Половина опрошенных одобряют работу правительства, тогда как 49% заявили, что недовольны ею.





