Пилоты Lufthansa продлили забастовку после отказа суда ее запрещать

Суд Франкфурта-на-Майне отказался запрещать забастовку пилотов в ответ на просьбу Lufthansa ввести временное предписание для ее предотвращения. Об этом сообщает Reuters.

Через несколько минут после решения суда германский профсоюз Vereinigung Cockpit призвал летчиков продлить начатую 23 ноября стачку до 24 ноября включительно.

«Профсоюз будет призывать пилотов Lufthansa к забастовке и в четверг, 24 ноября, с 00:01 до 23:59. Это вновь коснется всех международных и внутренних перелетов, которые должны осуществляться в этот день из Германии», — сказано в обращении. Пилоты Lufthansa требуют повышения заработной платы, которого компания не смогла пообещать в ходе судебных слушаний.

Ранее забастовку планировалось провести только 23 ноября. Из-за нее компании уже пришлось отменить 876 рейсов, в том числе, два российских: Москва — Мюнхен и Москва — Франкфурт-на-Майне. Пока неизвестно, собирается ли Lufthansa менять что-то в графике полетов на 24 ноября.

Напомним, в 2015 году немецкая авиакомпания Lufthansa оценила ущерб от забастовки, которая состоялась в апреле 2014 года, в 60 млн евро.