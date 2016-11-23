Правозащитники подали иск к Общественной палате

Три правозащитника, не вошедшие в новый состав общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав заключенных, подали в суд на совет Общественной палаты России. Эта организация отвечает за состав ОНК, пишут «Ведомости».

Иск в Тверской районный суд Москвы подали правозащитницы Елена Масюк, Лидия Дубикова и Любовь Волкова.

Они требуют признать незаконными решения об отклонении их кандидатур при формировании новых региональных ОНК.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назвал иск пиаром. «Группа людей не может расстаться с мыслью, что они оказались невостребованны. То есть некоторые правозащитники продолжают создавать какую-то турбулентность вокруг самой темы ОНК. Но никаких проблем на самом деле нет», — заявил он.