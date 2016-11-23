ЦБ отключил Международный банк развития от электронных платежей

Центробанк отключил Международный банк развития от своей системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.

Зачастую за отключением от БЭСП следует лишение лицензии, напоминает агентство.

Источник также проанализировал отчетность банка, отметив у кредитной организации «явные проблемы с ликвидностью».

Банк, зарегистрированный в Москве, стабильно показывает убыток. За январь-октябрь 2016 года убыток составил 149,6 миллиона рублей, за прошлый год — 219,4 миллиона, за 2014 год — 305,8 миллиона рублей.

Международным банком развития владеет бывший стоматолог Борис Давлетьяров, брат российского кинопродюсера и режиссера Рената Давлетьярова.

На 1 октября банк занимал 404-е место в банковской системе страны, имея активы в размере 2,87 миллиарда рублей.