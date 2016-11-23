Убийца британского депутата получил пожизненный срок

Лондонский центральный уголовный суд приговорил Томаса Мейра, убившего 41-летнюю депутата Великобритании Джо Кокс, к пожизненному тюремному заключению, передает ВВС.

Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что Мейр руководствовался политическими мотивами при совершении преступления. Речь идет о Brexit. Нападавший был сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, а Кокс выступала за сохранение членства в ЕС.

Обвиняемый совершил убийство члена британского парламента 16 июня на севере Англии во время ее встречи с избирателями. После нападения на Кокс он ранил мужчину, обратившегося к депутату за помощью.

Мейру предъявлены обвинения по четырем статьям (убийство, причинение тяжких телесных повреждений, хранение огнестрельного оружия с преступным намерением и незаконное хранение холодным оружием).

Напомним, что Brexit был запланирован на весну 2017 года. Правительство Великобритании приступило к подготовке соответствующего законопроекта.