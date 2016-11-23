МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова» не отпускали на запасной аэродром

Причиной падения истребителя МиГ-29 с авианосца «Адмирал Кузнецов» стала поломка аэрофинишера — специального троса, за который самолет цепляется особым крюком — гаком — во время приземления на борт. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пару дней назад об этом же говорил источник «Газеты.ру».

По словам собеседника «Ленты.ру», после обрыва троса летчику дали команду оставаться вблизи авианосца, пока там чинили трос. Однако неисправность не успели устранить до того как самолет израсходовал горючее. В итоге пилот катапультировался, истребитель затонул.

По словам источника, «командование не хотело отправлять самолет на запасной аэродром, надеясь на быстрое устранение поломки на палубе корабля. Если бы он сел на [авиабазу] Хмеймим, а тем более на Кипре, то о происшествии пришлось бы докладывать и получать взыскания».