В Минздраве опровергли участие Скворцовой в выборах РАН

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций российского Минздрава Олег Салагай заявил, что глава ведомства Вероника Скворцова не участвовала в выборах в академики РАН в 2016 году, передает РИА Новости.

«Вероника Игоревна является членом-корреспондентом РАН, которым была избрана задолго до поступления на государственную службу», — сообщил Салагай.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил о намерении принять кадровые решения в отношении высокопоставленных чиновников из своего управделами, некоторых министерств и ФСБ, ставших академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки его поручению и совмещающих занятия наукой с государственной службой.