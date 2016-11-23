В России и Абхазии уничтожили переносчика лихорадки Зика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Екатеринбурге сообщила о почти полном истреблении в России и Абхазии комара, который мог стать переносчиком вируса Зика. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Начиная с марта, мы обучили энтомологов, провели все необходимые обработки территории. Количество обработанных гектаров огромно как на территории России, так и на территории Абхазии. <...> Нам удалось снизить популяцию комара практически до нуля. Именно того комара, который мог быть причиной эпидемиологического осложнения», — сказала Попова.

Она также сообщила, что ситуация с заболеваемостью вирусом Зика в мире остается острой несмотря на то, что несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения сняла с этой эпидемиологической ситуации статус чрезвычайной.

Попова напомнила, что в России было выявлено 12 случаев завоза вируса Зика туристами из зоны Карибского бассейна.

«Ситуация здесь пока не улучшится: количество стран вовлеченных в эпидситуацию очень большое», — сказала Попова.

Впервые вирус Зика был выявлен в России Роспотребнадзором в середине февраля 2016 года.

В конце июня ученые сообщили, что комары не просто доставляют вирусы болезней, таких как лихорадки денге или Зика. Воспаление, которое развивается на месте укуса, также помогает вирусу быстрее размножаться и распространиться по организму.