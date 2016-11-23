Forbes составил список самых провальных кинопремьер года

В рейтинге фильмов, вышедших в прокат в нынешнем году, но не сумевших окупить затраты на съемки, первое место занял фантастический кинокомикс «Макс Стил», пишет журнал Forbes.

Бюджет картины составил 11 млн долларов, а кассовые сборы — немногим более 4,4 млн долларов.

Даже половину затраченных на него денег не «отбила» в прокате историческая драма «Свободный штат Джонса» с Мэттью Макконахи в главной роли: при бюджете в 50 млн долларов она принесла своим создателям 23,2 млн долларов.

Кроме того, в рейтинг вошла треш-версия романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение и зомби» (по одноименной книге Сета Грэма-Смита) — кассовые сборы составили 16,4 млн долларов, а затраты 28 млн долларов.

В антирейтинг Forbes попали фильмы «Братья из Гримсби», «Шпионы по соседству», «Репортерша» и байопик «Сноуден», а также несколько картин, которым прочили славу лидеров проката — историческая драма «Бен Гур» Тимура Бекмамбетова (бюджет 100 млн долларов, сборы в прокате 94 млн долларов) и комедия Бена Стиллера «Образцовый самец 2» (собрала в прокате лишь на 5 млн долларов больше бюджета).