В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев

На юге Германии застрелен многократный чемпион мира по кикбоксингу, уроженец Татарстана Муса Мусалаев. Убийство произошло в городе Ной-Ульм, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

По данным издания, 37-летний спортсмен был застрелен неизвестным. Преступление было совершено еще в пятницу 18 ноября.

Неизвестный в маске выстрелил в Мусалаева на пороге его дома, после скрылся на автомобиле.

Мусалаев — гражданин России. Он жил в Германии с 2013 года.