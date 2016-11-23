23 ноября 2016, 12:00
В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев
На юге Германии застрелен многократный чемпион мира по кикбоксингу, уроженец Татарстана Муса Мусалаев. Убийство произошло в городе Ной-Ульм, сообщает газета Augsburger Allgemeine.
По данным издания, 37-летний спортсмен был застрелен неизвестным. Преступление было совершено еще в пятницу 18 ноября.
Неизвестный в маске выстрелил в Мусалаева на пороге его дома, после скрылся на автомобиле.
Мусалаев — гражданин России. Он жил в Германии с 2013 года.
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