В МИДе заявили об отсутствии дискриминации западных СМИ в России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в стране нет дискриминации западных журналистов и не будет. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ в ведомстве назвали информационным преступлением.

Напомним, что ранее глава России Владимир Путин поздравил журналистов RT и Sputnik за результативную работу и отметил, что подобные запреты - не лучший показатель демократии современного западного общества.

Резолюция под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» была принята Европарламентом 23 ноября. Инициатива была предложена польским депутатом Анной Фотига, которая считает, что РФ ведет враждебную Евросоюзу пропаганду.

Самыми опасными для ЕС признаны агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир», а также подведомственное российскому МИД федеральное агентство «Россотрудничество».