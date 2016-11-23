Минтранс опроверг работу над расширением «Платона»

Минтранс заявил,что он пока не намерен предпринимать меры для введения платы с автомобилей массой свыше 3,5 тонны на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что научно-исследовательская работа лишь позволит выявить возможности для таких действий и их целесообразность.

«Проведение такой работы является общемировой практикой, реализуемой во многих развитых странах. Необходимо дождаться итогов НИР, а пока говорить о том, что такая плата будет введена, а тем более о каких-либо сроках, нельзя, т.к. итогом работы может стать, в том числе, выявление нецелесообразности и преждевременности принятия таких решений», - пояснили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс заключил контракт на изучение обоснования на расширение системы «Платон» с Высшей школой экономики и ФКУ «Рострнасмодернизация». Срок исполнения работ — 15 ноября 2016 года, стоимость контракта составляет 10,8 млн рублей .