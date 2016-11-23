Начат сбор подписей под письмом министру Васильевой против политики руководства РФФИ

Общество научных работников (ОНР) начало сбор подписей под письмом по поводу негативных аспектов действий руководства Российского фонда фундаментальных исследований. «Результатом этой политики уже в следующем 2017 г. может стать прекращение продуктивной работы сотен научных групп и тысяч учёных, а значит – продолжение снижения конкурентоспособности российской науки», – говорится в документе. Сбор подписей под письмом на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой ведется на сайте ОНР.

В своем обращении к министру научные работники описывают негативную ситуацию с разными видами грантов. Они отмечают, что РФФИ много лет поддерживал инициативные проекты (без ограничения возраста научного руководителя и тематики исследования) в рамках конкурса «а». Система экспертизы и научный уровень поддержанных проектов были на хорошем уровне, но «в последние годы... доля финансирования самого массового конкурса «а» снизилась: в 2016 она составила лишь около 40% бюджета Фонда, хотя еще в 2011 г. она составляла 58%». В своем письме ученые, в частности, потребовали установить уровень расходов на инициативные проекты научных групп по конкурсу «а» в объеме не менее 70% бюджета Фонда.

В письме на имя Ольги Васильевой также подчеркивается, что всё большую долю средств Фонд тратит на поддержку «ориентированных фундаментальных междисциплинарных» исследований, т.е. сокращенно конкурс «офи-м». Ученых беспокоит коррупциогенность этой тенденции. Ведь тематику таких исследований имеют право предлагать лишь члены Совета Фонда, и она «зачастую настолько узкая, что по названию конкурса можно легко "угадать" предполагаемых победителей». Общество научных работников в своем письме потребовало «прекратить коррупциогенную практику проведения конкурсов с узкой тематикой, которую формирует ограниченная группа лиц».

В письме также говорится о другом виде грантов – для молодых ученых, на которые расходуется более 20% средств Фонда. «Несомненная важность поддержки молодых ученых не оправдывает и не объясняет, однако, почему некоторые молодежные гранты …в несколько раз превышают размер среднего гранта «а» без ограничения возраста», – говорится в документе. Ученые обращают внимание на то, что «подведение итогов молодежных конкурсов, как и конкурсов «офи-м», проходит без участия профильных экспертных советов по отраслям науки, словно существует какая-то особая "молодежная" наука».

По мнению авторов письма, итогом действий нового руководства реформированного РФФИ, образованного в результате присоединения Российского гуманитарного фонда (РНФ) к прежнему РФФИ, стало то, что «в 2016 г. средний размер гранта по самому массовому конкурсу «а» стал меньше 500 тыс. руб. на группу до 10 человек, что даже без учета инфляции заметно меньше, чем в недавнем прошлом».

Недавнее решение руководства РФФИ – зафиксировать объем поддержки новых проектов конкурса «а» в 2017 г. на уровне 700 тыс. руб. – приведет к тому, что теперь проект научной группы из 1-2 математиков и коллектива из 10 биологов-экспериментаторов, которым нужны дорогостоящие реактивы, будут финансироваться без учета количества членов в группе и реальных потребностей проекта. Это также вызвало недовольство Общества научных работников.

Текст письма о ситуаци в РФФИ на имя Ольги Васильевой был сформулирован на заседании Совета Общества научных работников 22 ноября 2016 года. Напомним, что РГНФ присоединили к РФФИ распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №325-р. Эта мера, проведенная без согласования с учеными, вызвала немалую критику в научном сообществе. Новый состав Совета Российского фонда фундаментальных исследований был утвержден распоряжением Правительства РФ от 9 сентября 2016 г. № 1894-р.

Тогда в комментарии «Полит.ру» член Совета по науке при Минобрнауки, член Совета Общества научных работников Андрей Цатурян расценил новый состав Совета РФФИ как «серьезный шаг назад». По его словам, если в прежнем составе Совета были те, кто не раз высказывал альтернативную точку зрения, Олег Мельник и Валерий Рубаков, то в новом составе Совета их не оказалось.