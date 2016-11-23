Кабмин начал обсуждать постепенное повышение пенсионного возраста

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в правительстве идет обсуждение постепенного повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста — по 3 месяца в год для мужчин до достижения 65 лет, и по 6 месяцев в год для женщин до достижения 60 лет. Предполагаемое повышение начнется с 2019 года.

Кроме того, рассматривается вариант повышение возраста получения социальной пенсии. Для мужчин он будет ежегодно повышаться на 6 месяцев до достижения 70 лет, для женщин — на 6 месяцев до достижения 68 лет.

Эти меры, согласно прогнозам, могут привести в 2030 году к снижению трансферта федерального бюджета на 638 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2016 года депутаты от КПРФ в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Они объяснили свое предложение неизбежным ростом безработицы среди молодых граждан.

Позднее глава Федеральной службы государственной статистики России (Росстата) Александр Суринов высказался за повышение возраста выхода на пенсию.

«Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать», — отметил глава ведомства.