Таблоид сообщил о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Певица Кэти Перри и киноактер Орландо Блум расстались, сообщает журнал In Touch Weekly, ссылаясь на собственный источник.

Как заявил собеседник издания, в начале ноября Блум признался друзьям, что хотел бы завершить отношения, так как не готов к женитьбе и появлению детей.

При этом знакомые Перри сообщили, что это она инициировала разрыв из-за «слишком разных жизненных путей».

Отношения пары длились меньше года.

Орландо Блуму 39 лет. В 2010-2013 годах он был женат на модели Миранде Керр. У пары есть общий ребенок Флинн.

Кэти Перри 32 года. В 2010-2012 годах она была замужем за британским комиком Расселом Брендом.