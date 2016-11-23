23 ноября 2016, 18:59
Таблоид сообщил о расставании Кэти Перри и Орландо Блума
Певица Кэти Перри и киноактер Орландо Блум расстались, сообщает журнал In Touch Weekly, ссылаясь на собственный источник.
Как заявил собеседник издания, в начале ноября Блум признался друзьям, что хотел бы завершить отношения, так как не готов к женитьбе и появлению детей.
При этом знакомые Перри сообщили, что это она инициировала разрыв из-за «слишком разных жизненных путей».
Отношения пары длились меньше года.
Орландо Блуму 39 лет. В 2010-2013 годах он был женат на модели Миранде Керр. У пары есть общий ребенок Флинн.
Кэти Перри 32 года. В 2010-2012 годах она была замужем за британским комиком Расселом Брендом.
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