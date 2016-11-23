Третьяковка введет на выставку пинакотеки Ватикана именные билеты

Для борьбы с огромным количеством спекулянтов Третьяковская галерея решила ввести продажу именных билетов на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу галереи.

Экспозиция будет доступна для посещений с 25 ноября по 19 февраля. Именные билеты вступят в действие с 1 января 2017 года.

Ранее генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова сообщала, что на выставку шедевров XII–XVIII веков зрителей будут пускать группами по 90 человек каждые полчаса. Специально для экспозиции был разработан аудиогид, озвученный актером Вениамином Смеховым.

В галерее представлены 42 работы, в которую вошли полотна, никогда прежде не покидавшие Ватикан: Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Трегулова также отметила, что за всю историю Пинакотеки такое количество художественных работ никогда не вывозилось.

Официальная цена билетов — 500 рублей. В октябре 2016 года спекулянты продавали билеты на выставку Ивана Айвазовского по 4 тысячи рублей при госцене 400 рублей. Несколько сотрудников Третьяковки были уволены по подозрению в содействии перекупщикам.