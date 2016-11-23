В правительстве опровергли планы повышения пенсионного возраста

В Пенсионном фонде России, а также в пресс-службе вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец опровергли планы поэтапного повышения пенсионного возраста начиная с 2019 года.

«Такой вопрос не рассматривается. Никаких поручений от руководителей соцблока ПФР не получал», — заявили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда.

Представитель Ольги Голодец сообщил «Газете.ру», что «подобные предложения сейчас не обсуждаются в правительстве».

Ранее сегодня в СМИ попала презентация главы Пенсионного фонда Антона Дроздова. В ней предлагалось постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию мужчин предлагалось повышать на три месяца в год до достижения 65 лет. Женщинам предлагалось увеличивать пенсионный возраст по шесть месяцев в год, до достижения 60 лет.