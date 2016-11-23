Минтранс запланировал распространить «Платон» на 3,5-тонные машины

Минтранс РФ изучает целесообразность введения сборов с помощью системы «Платон» с автомобилей массой от 3,6 до 12 тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Как установило издание, контракт на изучение обоснования на ввод платы для машин с подобной массой опубликован на сайте госзакупок. Он заключен в июне 2016 года с Высшей школой экономики (ВШЭ) и ФКУ «Рострнасмодернизация». Срок исполнения работ на сумму 10,8 млн рублей — 15 ноября 2016 года.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин сообщил изданию, что его организация действительно получила этот контракт, но работы по нему еще не закончены.

Он также заявил, что плата за километр для всех автомобилей — e-road pricing — гораздо справедливее топливных акцизов, так как подразумевает изменение размера оплаты в зависимости от качества дороги.

Начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин высказал предположение, что введение сбора в «Платон» с 3,5-тонников заставит их включить новые затраты в стоимость перевозок.