Систему «Платон» наградили Премией рунета

Система взимания платы с большегрузов «Платон» получила Премию рунета за 2016 год в номинации «Технологии и инновации». Об этом говорится на странице награды в Facebook.

Всего в этой номинации премией были отмечены шесть сервисов: «Банк Тинькофф», хостинг-провайдер Servers.ru, компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (MTT.ru ), «Мобильный оператор по добыче нефти и газа», Информационно-технологическая сервисная компания (Mo.it-sk.ru) и система наносемантики «Инф» (Inf.ai).

Премия рунета — национальная награда, присуждаемая лучшим российским сайтам по итогам года.

Ее учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 года для грузовиков массой более 12 тонн. В системе зарегистрировано 264 тысячи автоперевозчиков.