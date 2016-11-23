Госслужащих обяжут сообщить руководству об аккаунтах в соцсетях

Минтруд России готовит специальную форму, с помощью которой чиновники должны будут сообщить работодателю об аккаунтах в социальных сетях и блогах, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Первый отчет госслужащим придется подать до 1 апреля 2017 года. Основанием для этого стало вступление в силу статьи 20.2 закона «О государственной гражданской службе».

Статья носит название «Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» и действует с 1 июля 2016 года.

В дальнейшем сведения придется подавать ежегодно.

Речь идет лишь о гражданских служащих, то есть сотрудниках органов исполнительной, законодательной и судебной власти на федеральном и региональном уровнях, а также о соискателях на эти должности.

В Минтруде пояснили, что главной целью регулирования является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики».