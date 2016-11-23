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23 ноября 2016, 11:55
биология вирусы медицина

Создана новая вакцина от краснухи

Вирус краснухи под электронным микроскопом
Вирус краснухи под электронным микроскопом
Wikimedia Commons

Ученые МГУ создали новую вакцину против краснухи и успешно провели ее доклинические испытания, сообщается в пресс-релизе МГУ. Новую вакцину могут использовать беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы.

Обычно заболевание краснухой переносится легко. Опасность болезнь представляет для беременных женщин, так как вирус краснухи с высокой вероятностью вызывает тяжелые патологии в развитии эмбриона. Вакцина, применяемая против краснухи уже много лет, создана на основе ослабленного вируса, который не может привести к болезни, но вызывает иммунный ответ. Но применение такой вакцины запрещено для беременных женщин и не рекомендовано для женщин репродуктивного возраста. Помимо этого ее нельзя использовать, если у человека имеются заболевания иммунной системы. Также есть некоторая вероятность, что ослабленный вирус вновь перейдет в патогенную форму.

Сотрудники кафедры вирусологии биологического факультета МГУ создали никальные частицы сферической формы и регулируемого размера от 50 до 1000 нм, образующиеся при термической перестройке вируса растений – вируса табачной мозаики. Такие частицы одновременно обладают уникальными адсорбционными свойствами и являются эффективными иммуностимуляторами. Снабдив эти частицы антигенами вируса краснухи, ученые создали безопасные аналоги вирусных частиц. Опыты на лабораторных животных доказали безопасность новой вакцины и ее высокую специфическую активность, то есть воздействие на конкретный антиген. Теперь авторы работы рассчитывают перейти к клиническим испытаниями новой вакцины на людях.

«Вирусы растений абсолютно безопасны для млекопитающих (человека), их получение не требует больших временных и материальных затрат. Вирионы и вирусоподобные частицы вирусов растений могут стать основой для создания биотехнологий, в том числе и новых биомедицинских препаратов», – говорит один из авторов новой вакцины, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccine.

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