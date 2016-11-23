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23 ноября 2016, 14:04
биология биоразнообразие генетика рыбы

Выделенная из воды ДНК раскрывает тайны китовых акул

Китовая акула
Китовая акула
Steffen Sanvig Bach, Maersk Oil Research and Technology Centre, Qatar

Используя фрагменты ДНК из океанской воды, биологи смогли определить размеры популяции и генетические характеристики одного из самых крупных и малоизученных животных – китовой акулы (Rhincodon typus). Авторы работы полагают, что данный метод будет полезным и для изучения многих других обитателей моря.

Выделение ДНК животных из среды их обитания (воды, почвы или даже воздуха) в последние годы все чаще привлекает внимание исследователей. Такие образцы получили название экологической ДНК, или ДНК из среды обитания (environmental DNA, eDNA). Секвенирование найденных образцов служит быстрым способом измерения и контроля биоразнообразия.

Биолог Эва Эгелюнг Сигсгорд (Eva Egelyng Sigsgaard) из Музея естественной истории Копенгагенского университета и ее коллеги взяли образцы морской воды, а потом выделили из нее ДНК. Они использовали специальное программное обеспечение, чтобы отличить молекулы ДНК, принадлежавшие китовым акулам, от ДНК прочих животных на основании определенных групп генов. Сигсгорд и ее команда показали, что выделенная из воды ДНК может служить хорошим индикатором недавней активности акул, так как молекулы распадаются в воде за несколько дней под влиянием ультрафиолетового излучения солнца.

Затем исследователи при помощи анализа ДНК оценили количество самок китовых акул репродуктивного возраста, обитающих в Индийском и Тихом океанах. Их оказалось около 71 тысячи. Удалось установить, что китовые акулы разделены на две независимые популяции. «Мы можем получить довольно подробную и точную картину фауны рыб с использованием только экологической ДНК», – делает вывод один из исследователей Петер Раск Мёллер (Peter Rask Møller), куратор отдела рыб в датском Музее естественной истории.

Итоги работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

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