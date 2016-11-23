Выделенная из воды ДНК раскрывает тайны китовых акул

Используя фрагменты ДНК из океанской воды, биологи смогли определить размеры популяции и генетические характеристики одного из самых крупных и малоизученных животных – китовой акулы (Rhincodon typus). Авторы работы полагают, что данный метод будет полезным и для изучения многих других обитателей моря.

Выделение ДНК животных из среды их обитания (воды, почвы или даже воздуха) в последние годы все чаще привлекает внимание исследователей. Такие образцы получили название экологической ДНК, или ДНК из среды обитания (environmental DNA, eDNA). Секвенирование найденных образцов служит быстрым способом измерения и контроля биоразнообразия.

Биолог Эва Эгелюнг Сигсгорд (Eva Egelyng Sigsgaard) из Музея естественной истории Копенгагенского университета и ее коллеги взяли образцы морской воды, а потом выделили из нее ДНК. Они использовали специальное программное обеспечение, чтобы отличить молекулы ДНК, принадлежавшие китовым акулам, от ДНК прочих животных на основании определенных групп генов. Сигсгорд и ее команда показали, что выделенная из воды ДНК может служить хорошим индикатором недавней активности акул, так как молекулы распадаются в воде за несколько дней под влиянием ультрафиолетового излучения солнца.

Затем исследователи при помощи анализа ДНК оценили количество самок китовых акул репродуктивного возраста, обитающих в Индийском и Тихом океанах. Их оказалось около 71 тысячи. Удалось установить, что китовые акулы разделены на две независимые популяции. «Мы можем получить довольно подробную и точную картину фауны рыб с использованием только экологической ДНК», – делает вывод один из исследователей Петер Раск Мёллер (Peter Rask Møller), куратор отдела рыб в датском Музее естественной истории.

Итоги работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.