Сына Мадонны арестовали за хранение марихуаны

Сын Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи 16-летний Рокко 28 сентября был арестован полицией в одном из центральных районов Лондана Камдене за хранение марихуаны. Об этом удалось узнать британскому порталу Еtonline.

В настоящее время он находится под опекой команды помощи трудным подросткам, которая специализируется на поддержке в отказе от наркотиков.

В декабре 2015 года Мадонна через суд заставила Рокко вернуться домой в Нью-Йорк из Лондона. Однако через некоторое время Рокко, после урегулирования спора его родителей об опекунстве, вернулся к своему именитому отцу в Лондон.

