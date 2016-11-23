СМИ назвали Ромни главным претендентом на пост главы Госдепа

Новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в январе, отдает предпочтение Митту Ромни среди прочих кандидатов на пост главы Госдепартамента, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, вокруг поста госсекретаря США в команде Трампа идет борьба среди сторонников разных кандидатов. Некоторые заняли сторону Ромни, другие считают более подходящим вариантом экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а третьи настаивают на продолжении поисков.

Однако советники в переходной группе избранного президента якобы отдают предпочтение именно Ромни — и Трамп прислушивается к их мнению.

Ранее стало известно, что избранный президент США рассматривает кандидатуру Рудольфа Джулиани на пост главы национальной разведки.