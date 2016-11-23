Росрезерв передан в прямое руководство правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым руководство Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв) передается правительству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

До этого Росрезерв отчитывался Минэкономразвитию РФ.

Росрезерв — федеральный орган исполнительной власти. Он занимается управлением государственного имущества в сфере управления государственным материальным резервом.

Решение принято в целях повышения эффективности работы органа, а также для оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти России.