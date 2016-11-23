Французский суд подтвердил снятие ареста со счетов «России сегодня»

Апелляционный суд Парижа подтвердил решение нижестоящей инстанции о снятии ареста со счетов трех российских госкомпаний — медиахолдинга «Россия сегодня», «Космической связи» и «Госзагрансобственности». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Арест на счета был наложен после того, как в 2014 году суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов компенсации.

Позднее это решение было отменено, и сейчас рассматривается апелляция.

По словам защитника, теперь снятие арестов позволит французской компании Eutelsat оплатить свой долг перед компанией «Космическая связь» в размере около 400 миллионов евро.